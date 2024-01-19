Посол Франции покинул здание МИД России

Посол Франции в Москве Пьер Леви, вызванный в министерство иностранных дел Российской Федерации из-за уничтожения французских боевиков в Харькове, покинул здание дипведомства без комментариев. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что французский дипломат пробыл в здании российского внешнеполитического ведомства приблизительно 45 минут.

До этого стало известно, что посол Франции Пьер Леви прибыл в пятницу, 19 января, в МИД России, куда был вызван после того, как российские войска уничтожили иностранных наемников в Харькове.

18 января официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что в связи с уничтожением Вооруженными силами России пункта временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, среди которых было несколько десятков французов, в МИД вызван посол Франции.

17 января сообщалось, что в Харькове Вооруженные силы России нанесли удар по зданию с французскими наемниками, в результате чего ликвидированы более 60 человек.

В МИД Франции опровергли данные о присутствии французских наемников на Украине.

Ранее в Кремле прокомментировали уничтожение французских наемников в Харькове.