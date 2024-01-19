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Представители ХАМАС встретились с замглавы МИД России

ХАМАС сообщил о встрече в Москве его делегации с замглавы МИД РФ Богдановым

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

В ХАМАС заявили, что делегация палестинского движения встретилась в Москве с заместителем главы министерства иностранных дел Российской Федерации Михаилом Богдановым. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что делегация ХАМАС высоко оценила дипломатические усилия российской стороны, а также официальную и народную российскую гуманитарную помощь, предоставляемую палестинскому народу в секторе Газа.

До этого стало известно, что израильская делегация высокопоставленных чиновников прибыла в Каир для возобновления переговоров с представителями палестинского движения ХАМАС по освобождению заложников. 

Источник подчеркнул, что в Каир прибыла высокопоставленная израильская делегация безопасности с целью «возобновить переговоры, направленные на освобождение израильских заключенных, удерживаемых группировками сопротивления в секторе Газа».

До этого министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время визита в Израиль заявила, что израильской армии нужно снизить интенсивность боевых действий в секторе Газа и расширить возможности для доставки туда помощи.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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