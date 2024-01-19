В военной доктрине Белоруссии пропишут действия при агрессии против союзников

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что обновленная военная доктрина страны определяет действия Минска в случае вооруженной агрессии против союзников по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Союзному государству (СГ). Его слова на брифинге в Минске передает агентство «БелТА».

«Мы собрали воедино и прописали все наши взгляды по выполнению союзных обязательств. Это давно лежало на поверхности и требовало реализации», — сказал Хренин.

По его словам, в документе появилась отдельная глава, которая формирует правовую основу для действий Белоруссии в случае вооруженной агрессии против ее союзников по ОДКБ и Союзному государству. Он отметил, что также в обновленной доктрине прописана возможность участия Белоруссии в миротворческой деятельности под эгидой международных организаций по безопасности.

Проект новой военной доктрины Белоруссии был рассмотрен на заседании Совета безопасности страны 16 января. В документе прописаны государства, от которых исходят угрозы, линейка внутренних и внешних угроз военной безопасности, союзнические обязательства и прочее.

17 января Минобороны Белоруссии сообщало, что в стране стартовала проверка танкового батальона одной из механизированных бригад Западного оперативного командования.

В августе 2022 года на Украине заявили о размещении на границе с Белоруссией военнослужащих с боевым опытом.

Ранее Лукашенко заявил, что Минск и Москва смогли построить такие союзнические отношения, каких на планете никто не знал и не знает.