В Греции уверены, что ЕС сможет добиться соглашения о предоставлении помощи Украине

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис считает, что Европейский совет преодолеет препятствия Венгрии в предоставлении помощи Украине и сможет добиться соглашения. Об этом заявил в интервью CNN на Всемирном экономическом форуме в Давосе , передает РИА Новости.

«Я абсолютно уверен, что мы добьемся успеха. На уровне Европейского совета есть понимание того, что это решение должно быть принято 1 февраля. И я абсолютно уверен, что переговоры продвинулись, и что мы сможем преодолеть препятствие в виде Венгрии и добиться соглашения», — сказал он.

Он заявил, что есть способ снять «некоторые опасения» Венгрии, и добавил, что в ЕС также есть общее понимание того, что соглашение должно быть заключено.

Кроме того, греческий премьер призвал ЕС нужно пересмотреть методы работы, если объединение хочет вступления новых членов.

До этого глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил о неуверенности правительства страны в том, что к саммиту ЕС в феврале удастся достичь согласия по вопросу о финансировании Украины.

Ранее советник Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине.