Политолог объяснил, как России спастись от новой «болезни X»

Спастись от новой пандемии «болезни Х», которую задумали глобалисты, России поможет выход из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Такое мнение в эфире Tsargrad.tv озвучил политический обозреватель Андрей Перла.

«Мы, к сожалению, не знаем, что именно будет. Но свое правительство мы можем призвать к тому, чтобы превентивно отказаться выполнять рекомендации Всемирной организации здравоохранения. А лучше и вовсе выйти из ВОЗ. Даже несмотря на то, что это действительно приведет не только к позитивным последствиям, как мы знаем от экспертов», — сказал Перла.

Он добавил, что о пандемии COVID-19 практически перестали говорить, но если обернуться на два года назад, можно без труда увидеть главных бенефициаров ковидного хаоса, а именно транснациональные фармацевтические корпорации.

14 января стало известно, что «болезнь X» заявлена одной из тем Всемирного экономического форума (ВЭФ), который проходит в швейцарском городе Давосе с 15 по 19 января 2024 года. В анонсе уточнялось, что неизвестная «болезнь X» может привести к последствиям, в 20 раз худшим, чем пандемия COVID-19, поэтому обсуждение усилий для подготовки систем здравоохранения необходимо.

В тот же день в Роспотребнадзоре высказали мнение, что заявления о «болезни Х» могут иметь экономические мотивы.

Ранее врач объяснил, насколько опасна «болезнь Х».