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В Белоруссии заявили о «горячей фазе» противостояния Запада и Востока

Хренин заявил, что конфликт между Западом и Востоком перешел в горячую фазу

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Противостояние Запада и Востока перешло в новую фазу, и это нужно отразить в обновленной военной доктрине Белоруссии, заявил министр обороны республики Виктор Хренин. Его слова приводит «БелТА».

Как рассказал глава Минобороны Белоруссии, уточнение положений доктрины осуществляется, как правило, в условиях существенного изменения геополитической ситуации или при изменении внутриполитических условий развития государства,. По его словам, «на сегодняшний момент все такие условия сложились».

Он считает, что противостояние между Западом и Востоком перешло в «горячую фазу».

Хренин отметил, что обновленная военная доктрина может служить основой для урегулирования ситуации в Европе и запуска мирного диалога. Он также подчеркнул, что в проекте доктрины речь идет о том, что Минск открыт к сотрудничеству в военной сфере с любыми государствами.

«С учетом всех внесенных изменений и дополнений разработанный проект военной доктрины — это фактически новый документ», — сказал он.

Проект военной доктрины был рассмотрен на заседании Совета безопасности Белоруссии 16 января. В нем прописаны страны, от которых исходят угрозы, линейка внутренних и внешних угроз военной безопасности, союзнические обязательства и прочее. На заседании было принято решение доработать доктрину.

В октябре Белоруссия выразила готовность выступить переговорной площадкой между Украиной и РФ.

Ранее на Украине заявили о размещении на границе с Белоруссией военнослужащих с боевым опытом.

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