Польша не будет подавать иск в ЕСПЧ против РФ по авиакатастрофе под Смоленском

Польша не будет подавать иск против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по авиакатастрофе под Смоленском, произошедшей в 2010 году. Об этом глава МИД страны Радослав Сикорский написал в своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter).

По словам министра, у Варшавы «даже теоретически нет шансов на успех». Сикорский уточнил, что подача иска повлечет неоправданные расходы для государства и налогоплательщиков.

Польский министр уточнил, что намерен «в одностороннем порядке расторгнуть соглашение о намерениях по иску в ЕСПЧ».

Польский «борт №1» Ту-154 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту «Смоленск-Северный» 10 апреля 2010 года.

До этого в Минобороны Польши сообщали, что решение о ликвидации подкомиссии минобороны Польши под руководством Антония Мачеревича, которая занималась повторным расследованием крушения самолета бывшего президента страны Леха Качиньского под Смоленском в 2010 году, нельзя оспорить.

Ранее политолог объяснил, почему между Украиной и Польшей произошел конфликт.