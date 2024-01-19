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Польша не будет подавать иск в ЕСПЧ против РФ по авиакатастрофе под Смоленском

Варшава не будет обращаться в ЕСПЧ по поводу авиакатастрофы под Смоленском

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Leszek SzymaТski/PAP/Global Look Press

Польша не будет подавать иск против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по авиакатастрофе под Смоленском, произошедшей в 2010 году. Об этом глава МИД страны Радослав Сикорский написал в своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter).

По словам министра, у Варшавы «даже теоретически нет шансов на успех». Сикорский уточнил, что подача иска повлечет неоправданные расходы для государства и налогоплательщиков.

Польский министр уточнил, что намерен «в одностороннем порядке расторгнуть соглашение о намерениях по иску в ЕСПЧ».

Польский «борт №1» Ту-154 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту «Смоленск-Северный» 10 апреля 2010 года.

До этого в Минобороны Польши сообщали, что решение о ликвидации подкомиссии минобороны Польши под руководством Антония Мачеревича, которая занималась повторным расследованием крушения самолета бывшего президента страны Леха Качиньского под Смоленском в 2010 году, нельзя оспорить.

Ранее политолог объяснил, почему между Украиной и Польшей произошел конфликт.

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