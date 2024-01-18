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Зеленский заявил, что украинцы не могут «просто дышать»

Зеленский: на Украине нельзя просто дышать воздухом, ты работаешь или воюешь

Президент Украины Владимир Зеленский на форуме в Давосе заявил, что украинцы не могут «просто дышать воздухом». Об этом сообщает украинское издание УНИАН.

«Нельзя просто дышать воздухом, у нас война, поэтому ты либо работаешь, либо воюешь, и это факт», — ответил он на вопрос о мобилизации.

Такой «запрет» стал реакцией на то, что многие украинцы призывного возраста покинули страну. Он подчеркнул, что граждане мобилизационного возраста по закону должны находиться на Украине.

В декабре 2023 года генштаб вооруженных сил Украины (ВСУ) просил мобилизовать дополнительно 450-500 тыс. человек.

Правительство внесло в парламент законопроект о мобилизации, который вызвал негодование и был отправлен на доработку.

Ожидается, новая редакция законопроекта об усилении мобилизации на Украине будет представлена в Раду в ближайшие несколько недель. Об этом заявила замминистра обороны страны Наталья Калмыкова.

Ранее украинцам рассказали, как получить отсрочку от мобилизации.

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