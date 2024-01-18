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Премьер Ирака потребовал немедленно вывести из страны силы США

Премьер Ирака Ас-Судани потребовал вывода из страны сил США и их союзников

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Imago/M. Popow/Global Look Press

Международная коалиция, возглавляемая США, должна покинуть Ирак ради поддержания стабильности и безопасности республики. Об этом заявил премьер-министр республики Мухаммед ас-Судани на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, сообщило ТАСС.

«Мы хотим немедленно начать процесс свертывания сил коалиции в Ираке, так как их вывод необходим для поддержания безопасности и стабильности в стране, а также для сохранения конструктивных отношений со странами — членами коалиции», — подчеркнул он.

Ас-Судани указал, что силы альянса сделали большой вклад в победу над террористами ИГИЛ (организация запрещена в России) и что в Ираке ценят помощь этих союзников. Но, по его словам, эта террористическая организация больше не опасна для Ирака, поэтому пребывание вооруженных сил коалиции в стране лишено оснований.

Также премьер-министр подчеркнул, что другим фактором в пользу ускорения вывода войск коалиции стали атаки на штабы сил безопасности Ирака. Ас-Судани добавил, что в самом альянсе очень серьезно относятся к этому вопросу.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) 16 января нанес комбинированный удар по американской военной базе и аэропорту, находящимся вблизи консульства США в столице Иракского Курдистана Эрбиле. В Тегеране заявили, что атаки производились баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами по «штабам шпионов» и местам сосредоточения «антииранских террористических сил».

Ранее политолог объяснил, почему США не ответили на удары Ирана по Эрбилю.

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