Лавров назвал гнусным нападение на участников фестиваля в Израиле

Москва считает гнусным нападение на участников фестиваля в Израиле, как и заявления министров и командующих Израиля о палестинцах. Об этом заявил глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году, передает ТАСС.

Нападение на мирных граждан Лавров назвал неприемлемым.

«Жуткие кадры, жестокое, гнусное нападение. Мы его сразу осудили, я повторю еще раз», — сказал он.

Также Сергей Лавров заявил, что полузакрытые контакты с участием США, Израиля и отдельных арабских государств по урегулированию палестино-израильского вооруженного конфликта не будут иметь успеха, добиться мира можно только прямым диалогом.

22 декабря президент России Владимир Путин во время телефонной беседы с главой Палестины Махмудом Аббасом поддержал палестинский народ в достижении его цели по созданию собственного независимого государства.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.