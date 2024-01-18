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Лавров предрек Украине судьбу Афганистана

Лавров: Украину ждет судьба Афганистана, Ирака и Ливии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказал мнение, что Украину ждет судьба Афганистана, Ирака и Ливии и других стран, где свои военные кампании проводили США и их союзники. Его слова приводит РИА Новости.

Дипломат напомнил, что 20 лет назад американские военные пришли в Афганистан и пробыли там «столько, сколько потребовалось» (политики США и ЕС неоднократно заявляли, что будут помогать Украине «столько, сколько потребуется» — прим. ред.).

Лавров указал на то, что ни в одной из перечисленных стран после прихода США не стало лучше, демократии в них не появилось. И Украину, по мнению министра, ждет та же судьба, поскольку ее «хозяева» совсем не думают о благе украинского народа.

Также в ноябре минувшего года заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков не исключил, что в ситуации вокруг Украины власти США могут наступить на те же грабли, что были во время конфликтов во Вьетнаме и в Афганистане.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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