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Лавров назвал способ прекращения войны между Палестиной и Израилем

Лавров: точкой в конфликте на Ближнем Востоке станет независимость Палестины

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Francis Mascarenhas/Reuters

Полузакрытые контакты с участием США, Израиля и отдельных арабских государств по урегулированию палестино-израильского вооруженного конфликта не будут иметь успеха, добиться мира можно только прямым диалогом. Такое мнение выразил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам 2023 года, передает РИА Новости.

По его словам, все эти контакты не предполагают прямого диалога между Палестиной и Израилем, а предполагают, что «взрослые дяди где-то договорятся», как дальше существовать палестинцам, и потом им это предъявят.

Лавров подчеркнул, что точкой в ближневосточном конфликте должно стать создание независимого государства Палестина.

Министр также добавил, что Россия заинтересована, чтобы Израиль жил в безопасности.

22 декабря президент России Владимир Путин во время телефонной беседы с главой Палестины Махмудом Аббасом поддержал палестинский народ в достижении его цели по созданию собственного независимого государства.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.

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Война в Израиле
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