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В МИД РФ заявили о попытке США переделать под себя рынок углеводородов

Рябков: в последние годы США пытаются переделать под себя рынок углеводородов

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Charlie Riedel/AP

Соединенные Штаты в последние годы стали прилагать максимум усилий для того, чтобы «подмять» под себя рынок углеводородов и закрепиться в качестве крупнейшего поставщика сланцевой нефти и сжиженного природного газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова.

По мнению дипломата, в таких условиях РФ следует повышать свою эффективность в этой отрасли и налаживать связи с потребителями, чтобы обеспечить неуязвимость собственных поставок углеводородов на мировой рынок перед лицом любых антироссийских санкций.

До этого сообщалось, что в октябре и ноябре 2023 года американцы закупили небольшие партии российской нефти, заплатив выше установленного ценового потолка в $60 за баррель. По информации EIA, в октябре было импортировано 36,8 тыс. баррелей на $2,7 млн, в ноябре — 9,9 тыс. баррелей на $750 тыс. Цена составила $74 и $76 за баррель соответственно.

Эксперты объясняют, что это остатки ранее заключенных контрактов. Однако есть мнение, что речь идет о новых поставках, которые осуществляются через посредников в обход санкций, писало РИА Новости.

Ранее Сергей Рябков заявлял, что возможная конфискация замороженных российских активов может стать триггером для нового витка конфронтации России и США «с потенциалом разрыва отношений».

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