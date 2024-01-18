Байден заявил, что отказ от помощи Украине угрожает безопасности США и НАТО

Отсутствие в конгрессе США согласия по вопросу выделения очередного пакета помощи Украине ставит под угрозу национальную безопасность США и может нанести вред НАТО и всему миру. Об этом говорится в заявлении, сделанном пресс-службой Белого дома после встречи президента США Джо Байдена с членами конгресса, сообщает ТАСС.

Отмечается, что глава США обсудил с законодателями вероятные результаты их бездействия для Украины и Соединенных Штатов.

«Он [Байден] четко дал понять, что продолжающееся бездействие со стороны конгресса ставит под угрозу национальную безопасность США, НАТО и остальной свободный мир», — говорится в документе. Там указано, что Байден призвал как можно быстрее выделить средства на поддержку Киева, послав таким образом сигнал союзникам.

До этого в конгрессе США заявили, что ситуация на Украине меняется в худшую для Киева сторону, и без помощи Соединенных Штатов положение дел может измениться необратимо.

До этого в Белом доме предположили, что отдельные страны Запада могут последовать примеру США и также отказаться от финансовой поддержки Украины.

Ранее офис Зеленского обвинил западные страны в поставках России военных комплектующих.