Блинкен застрял в Швейцарии из-за поломки самолета

Госсекретарь США Энтони Блинкен не смог вылететь из Давоса, где проходит Всемирный экономический форум (ВЭФ) как было запланировано, из-за «критической поломки» в его самолете. Об этом пишет Bloomberg.

Как отмечается в материале, Блинкен с сопровождением вылетели из Давоса на вертолетах, чтобы затем пересесть на Boeing 737, но перед полетом выяснилось, что борт признан опасным для вылета, так как была обнаружена утечка кислорода.

Позже из Брюсселя отправили воздушное судно меньших размеров, которое в итоге отправилось с госсекретарем в Соединенные Штаты. Его сопровождение было вынуждено лететь коммерческими рейсами, пишет Bloomberg.

До этого сообщалось, что визит министра иностранных дел Германии Анналены Бербок в Тихоокеанский регион был сорван из-за технических проблем с ее самолетом. После остановки для дозаправки в Абу-Даби самолету с главой немецкого МИД и ее делегацией пришлось слить топливо и развернуться. Вскоре после взлета капитан самолета сообщил пассажирам о проблемах с уборкой закрылков.

Ранее генпрокуратура Латвии заинтересовалась полетами на частных самолетах экс-премьера страны.