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Генпрокуратура Латвии заинтересовалась полетами на частных самолетах экс-премьера страны

Генпрокуратура Латвии проверит аренду частных самолетов для экс-премьера

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Nicolas Maeterlinck/Global Look Press

Генеральная прокуратура Латвии инициировала проверку с связи с практикой аренды частных самолетов для рабочих нужд экс-премьера страны и действующего главы внешнеполитического ведомства Кришьяниса Кариньша. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на TV3 Ziņas.

Как следует из материала, Кариньш летал спецрейсами для участия в мероприятиях как минимум 36 раз. На это было потрачено более €1,3 млн из госбюджета и средств ЕС.

Сам Кариньш согласился с критикой, однако заметил, что благодаря подобным полетам мог максимально быстро встречаться с другими политиками в сложных логистических условиях, таким образом укрепляя роль Таллина в Европейском союзе (ЕС) и НАТО.

До этого президент Латвии Эдгар Ринкевич обвинил экс-премьера, министра иностранных дел республики Кришьяниса Кариньша в экономически невыгодных полетах на частных самолетах.

«Ни с точки зрения коммуникации, ни с точки зрения оценки полетов мы не можем сказать, что это было правильно», — отметил Ринкевичс.

Ранее главу ЕК фон дер Ляйен раскритиковали за использование частных самолетов.

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