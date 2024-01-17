Филиппины хотят усилить военные связи с США из-за трений с Китаем

Филиппины планируют более активное военное сотрудничество с Соединенными Штатами и их союзниками перед лицом «агрессивного» Китая. Об этом заявил министр обороны Жилберто «Гибо» Теодор-младший в интервью Bloomberg.

«Альянс с США чрезвычайно силен… Мы хотели бы наращивать наши возможности, чтобы мы могли более эффективно вносить вклад в региональную стабильность», — заявил министр обороны Филиппин.

Он выразил надежду, что стратегия Вашингтона в Юго-Восточной Азии не изменится на фоне предстоящих выборов в США.

По словам министра обороны, обеспечение безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе и право прохода по торговым маршрутам приносит пользу не только США и их союзникам, но и всей мировой экономике.

Как отмечает Bloomberg, заявления прозвучали на фоне растущей напряженности в отношениях Филиппин и Китая, который претендует на большую часть Южно-Китайского моря. Ранее в январе ВМС и ВВС Китая провели совместное патрулирование в этом районе, пока США и Филиппины проводили учения, пишет агентство.

До этого представитель министерства обороны Китая У Цянь заявил, что Пекин привержен к урегулированию разногласий путем диалогов и консультаций, однако не будет «закрывать глаза» на провокации Филиппин в Южно-Китайском море.

Ранее Китай вызвал посла Филиппин из-за поздравлений с победой президента Тайваня.