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Китай вызвал посла Филиппин из-за поздравлений с победой президента Тайваня

МИД КНР вызвал посла Филиппин из-за поздравлений с победой президента Тайваня

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Thomas Peter/Reuters

МИД Китая вызвал посла Филиппин, потребовав «прекратить играть с огнем» после того, как президент страны Бонгбонг Маркос поздравил Лая Циндэ с победой в президентских выборах на Тайване. Об этом сообщает Reuters.

«Президент Маркос серьезно нарушил принцип «одного Китая», пошел вразрез с политическими обязательствами перед Китаем и вмешался во внутренние дела страны», — заявил представитель МИД КНР во время пресс-конференции.

Как отмечается в материале, МИД Филиппин заявил о поддержке политики «одного Китая» после поздравления президента страны.

До этого представитель министерства обороны Китая У Цянь заявил, что Пекин привержен к урегулированию разногласий путем диалогов и консультаций, однако не будет «закрывать глаза» на провокации Филиппин в Южно-Китайском море.

Ранее американская газета The Wall Street Journal писала, что результат выборов на Тайване, где победил сторонник независимости острова Лай Циндэ, представляет собой «головоломку» для лидера КНР Си Цзиньпина, а вероятное продолжение давления на Тайвань со стороны Китая может поставить под угрозу спокойствие в американо-китайских отношениях.

Ранее в тихоокеанском государстве заявили о разрыве дипотношений с Тайванем.

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