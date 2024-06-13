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МВД объявило в розыск бывших высокопоставленных военных Украины

МВД РФ объявило в розыск экс-командующего ВМС ВСУ Сергея Гайдука

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

МВД России объявило в розыск экс-командующего Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Сергея Гайдука и бывшего первого замкомандующего Нацгвардии Украины Владимира Кондратюка. Об этом сообщается в базе розыска ведомства.

«Гайдук: разыскивается по статье УК. Кондратюк: разыскивается по статье УК», — указано в базе данных МВД.

О какой именно статье Уголовного кодекса РФ идет речь — не уточняется.

До этого следователи предъявили заочные обвинения Гайдуку и Кондратюку, под руководством которых, по версии следствия, совершались обстрелы Донбасса. Отмечалось, что действия указанных лиц привели к ранениям 166 человек, также разрушению 60 зданий.

В начале мая МВД России объявило в розыск экс-премьера Украины Владимира Гройсмана, бывших глав МИДа Павла Климкина и МВД Арсена Авакова, а также экс-министра информационной политики Юрия Стеця и экс-председателя Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова.

Ранее сообщалось, что МВД разыскивает украинских генералов Горбатюка и Вишневского.

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