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В МИД РФ отреагировали на планы США поставить Косово ПТРК Javelin

Захарова: РФ осуждает планы США поставить Косово комплексы Javelin

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Ukrainian Defense Ministry Press Service/AP

Москва решительно осуждает планы Вашингтона поставить Косово противотанковые комплексы Javelin. Об этом во время брифинга заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Мы решительно обсуждаем любые попытки вооружить приштинские нелегальные военизированные структуры», — заявила она.

По ее словам, действия Вашингтона подрывают переговорный процесс по Косово и повышают риск дестабилизации в крае и балканском регионе.

До этого стало известно, что государственный департамент США одобрил возможную продажу Косово противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin на общую сумму $75 млн. Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, отвечающее за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, допустило, что Вашингтон может продать Приштине 246 ракет Javelin и 24 облегченные прицельно-пусковые установки, а также сопутствующее оборудование.

Ранее в Косово попросили США о помощи из-за России.

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