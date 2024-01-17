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Президент Эквадора заявил, что с радостью примет оружие от США

Президент Эквадора Нобоа заявил, что с радостью примет оружие от США

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IMAGO/Global Look Press

Президент Эквадора Даниэль Нобоа выразил готовность к сотрудничеству с Соединенными Штатами по поставкам оружия и разведывательных данных. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пост Нобоа на его странице в соцсети X.

«Мы нуждаемся в международном сотрудничестве. Я бы с радостью принял сотрудничество со стороны США. Нам нужно оборудование, оружие, разведданные», — написал эквадорский лидер.

По словам Нобоа, торговля наркотиками и терроризм — глобальные проблемы, которые выходят за пределы границ Эквадора.

9 января сообщалось, что в ряде тюрем Эквадора произошли бунты, в одном из учреждений в заложники были взяты 15 охранников. Государство пережило резкий рост преступности. Президент страны Даниэль Нобоа объявил о введении чрезвычайного положения.

К 11 января силовики Эквадора задержали почти 330 человек и ликвидировали пятерых преступников. В тот же день посол России в стране Владимир Спринчан заявил, что ситуация в Эквадоре стабилизируется.

Ранее в Эквадоре освободили 136 остававшихся в тюрьмах заложников.

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