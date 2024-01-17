В Крыму напомнили США, что полуостров является частью ядерной державы

Заместитель председателя комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус заявил, что США в своих планах и заявлениях стоит брать в расчет тот момент, что полуостров является частью ядерного государства. Его слова приводит РИА Новости.

Бывший командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Годжес в интервью онлайн-журналу Sestry назвал Крым «решающей территорией». По его словам, для захвата полуострова и его изоляции Вооруженным силам Украины потребуется высокоточное дальнобойное оружие.

«В США в своем плане как всегда упускают то, что Крым — это территория России и они говорят с ядерной державой, у которой в доктрине все прописано», — напомнил Шонус.

Он добавил, что разговоры о захвате Крыма являются не более чем попыткой скрыть проваленное контрнаступление Украины, стремлением отвлечь украинцев и оправдать потраченные и будущие расходы на вооружения и военную помощь, а также попыткой устрашить россиян.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Ранее член Ассамблеи славянских народов в Крыму Роман Чегринец заявил, что Украина вместо Крыма получит дырку от бублика.