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Экс-глава НАТО сравнил киевский режим с нацистской Германией

Генерал НАТО Куят: конфликт на Украине станет величайшей катастрофой XXI века

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Global Look Press

Конфликт на Украине может стать величайшей катастрофой XXI века. Такое мнение выразил экс-глава военного комитета НАТО , немецкий генерал Харальд Куят в интервью YouTube-каналу Die Weltwoche.

«Я испытываю очень, очень большой страх, что война на Украине станет величайшей катастрофой XXI века», — сказал военный.

По его словам, киевский режим заинтересован в продолжении конфликта с Россией, несмотря на то, что украинцы хотят оставить кровопролитие. В этом Киев похож на нацистскую Германию, поскольку немцы не хотели Вторую мировую войну, отметил Куят.

«Украинский народ хочет мира. Он хочет переговоров», — подчеркнул генерал.

Он добавил, что рейтинг одобрения президента Украины Владимира Зеленского «упал до 17%».

В конце апреля Куят заявил, что Запад «катастрофически недооценил Россию и выбрал глупую стратегию затягивания конфликта, надеясь улучшить переговорные позиции Киева».

Ранее стало известно, что менее четверти украинцев одобряют политику Зеленского.

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