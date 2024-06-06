Конфликт на Украине может стать величайшей катастрофой XXI века. Такое мнение выразил экс-глава военного комитета НАТО , немецкий генерал Харальд Куят в интервью YouTube-каналу Die Weltwoche.

«Я испытываю очень, очень большой страх, что война на Украине станет величайшей катастрофой XXI века», — сказал военный.

По его словам, киевский режим заинтересован в продолжении конфликта с Россией, несмотря на то, что украинцы хотят оставить кровопролитие. В этом Киев похож на нацистскую Германию, поскольку немцы не хотели Вторую мировую войну, отметил Куят.

«Украинский народ хочет мира. Он хочет переговоров», — подчеркнул генерал.

Он добавил, что рейтинг одобрения президента Украины Владимира Зеленского «упал до 17%».

В конце апреля Куят заявил, что Запад «катастрофически недооценил Россию и выбрал глупую стратегию затягивания конфликта, надеясь улучшить переговорные позиции Киева».

Ранее стало известно, что менее четверти украинцев одобряют политику Зеленского.