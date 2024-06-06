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В Карелии запустили Белопорожские ГЭС

РФПИ и партнеры объявили на ПМЭФ о запуске Белопорожских ГЭС в Карелии

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gov.karelia.ru

В Карелии в результате реализации проекта Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) запустили Белопорожские ГЭС. О запуске объявили на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает ТАСС.

В РФПИ отметили, что запуск Белопорожских ГЭС имеет важное значение для международного сотрудничества России в рамках объединения БРИКС.

Строительство проводилось совместно с ПСБ, а также партнерами из Китая и Ближнего Востока. Белопорожские ГЭС стали первым проектом Нового банка развития БРИКС на территории России.

Белопорожские ГЭС как работают, так и производят электричество полностью на возобновляемом источнике энергии. Общая мощность двух малых гидроэлектростанций составляет 49,8 МВт. Новые ГЭС уже осуществляют поставки электроэнергии, уточнили в фонде.

В результате запуска Карелия нарастила собственные генерирующие мощности и сократила энергодефицит и зависимость от поставок топлива вне территории республики.

«Использование возобновляемых источников энергии позволит избежать негативного воздействия на окружающую среду. При этом более 70% основного оборудования, включая турбины и электрогенераторы, произведено российскими предприятиями», — рассказал гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Ранее выяснилось, куда Россия резко снизила экспорт электроэнергии.

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