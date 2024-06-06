На Украине объявили воздушную тревогу

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Согласно данным ресурса, сигнал тревоги прозвучал в Полтавской, Сумской и Харьковской областях. В последней воздушная тревога действует уже более семи часов.

До этого в городе Грайвороне в Белгородской области объявили воздушную тревогу.

Также утром 6 июня беспилотники ВСУ атаковали село Грузское в Белгородской области и сбросили взрывчатку на сельскохозяйственное предприятие.

Ночью украинские СМИ сообщили о взрыве в подконтрольном Киеву Запорожье. В это время в районах Запорожской области, находящихся под контролем украинской администрации, действовала воздушная тревога.

5 июня сообщалось о взрывах в Харькове. К моменту 16:00 по московскому времени воздушная тревога была объявлена в Винницкой, Кировоградской, Харьковской и Черкасской областях, а также в Киеве.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.