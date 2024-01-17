Трамп покинул суд в Нью-Йорке после заседания по иску писательницы Кэролл

Бывший президент США Дональд Трамп ушел из здания федерального суда в Нью-Йорке, где проходило заседание по делу писательницы Элизабет Джин Кэрролл, обвинившей политика в изнасиловании и клевете. Об этом сообщил телеканал CNN.

По данным канала, политик не сообщил, планирует ли он участвовать в заседании 17 января, но сказал, что не будет присутствовать на слушаниях 18 января из-за поминальной службы в честь его тещи — Амалии Кнавс. Адвокат Трампа Алина Хабба пыталась уговорить судью Льюиса Каплана переноса заседания с 18 на 19 января, чтобы позволить подсудимому ежедневно присутствовать на слушаниях. Но судья отказался переносить заседание, подчеркнув, что не препятствует посещению Трампом суда.

На слушаниях 16 января было сформировано жюри присяжных. В отличие от суда по делу о мошенничестве при оценке активов Trump Organization, судья не стал вводить каких-либо ограничений и правил, касающихся выступления Трампа в суде.

Это уже второе разбирательство по данному делу. В мае 2023 года жюри присяжных суда в Нью-Йорке признало бывшего президента США виновным по гражданскому иску Кэрролл, которая обвинила его в домогательстве и клевете. Тогда суд потребовал от Трампа выплатить писательнице $5 млн. Позднее женщина изменила размер суммы на $10 млн. Поводом для этого, в частности, стали слова политика в эфире телеканала CNN, где он назвал Кэрролл сумасшедшей, ее утверждения «фальшивкой и выдумкой», а поданный против него иск «подстроенной сделкой».

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