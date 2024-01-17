Макрон: Париж и Киев в ближайшие недели подпишут соглашение о безопасности

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж и Киев в ближайшие недели подпишут соглашение о гарантиях безопасности. Об этом со ссылкой на пресс-конференцию Макрона в Елисейском дворца сообщает ТАСС.

По словам главы государства, в соответствии с обязательствами, провозглашенными после саммита НАТО в Вильнюсе, в ближайшие недели будет готово двустороннее соглашение между Францией и Украиной, содержащее элементы гарантий безопасности.

Кроме того, Макрон заявил, что во время его февральского визита в Киев будут согласованы новые поставки французского оружия Украине. Он отметил, что Париж готов передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) авиационные крылатые ракеты большой дальности SCALP и сотни авиабомб. Также на Украину могут быть поставлены самоходные артиллерийские установки CAESAR.

Макрон дал обещание продолжать военную поддержку Украины столь долго, как это потребуется, в том числе, обучая солдат ВСУ.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон в новогоднем обращении сделал резкие высказывания о России и конфликте на Украине.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.