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В США высказались о новых пакетах помощи для Украины

Белый дом: США не прорабатывают новых пакетов помощи для Украины

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Kevin Lamarque/Reuters

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США на данном этапе не прорабатывают и не планируют выделять новые пакеты военной помощи Украине. Соответствующее заявление он сделал во время регулярного брифинга, передает РИА Новости.

Представитель американской администрации напомнил, что пакет военной помощи, выделенный 27 декабря, был последним.

Он пояснил, что у Соединенных Штатов отсутствуют бюджетные средства для выделения новой военной помощи Киеву.

«Вот почему так важно получить одобрение запроса на дополнительное финансирование, чтобы продолжили поставлять данную помощь», — сказал Кирби.

15 января в Белом доме сообщили о прекращении военной помощи Украине в ожидании решения конгресса США о дальнейшем финансировании.

До этого бывший советник экс-президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что конфликт на Украине завершится победой России в случае, если Соединенные Штаты перестанут оказывать Киеву необходимую помощь.

Ранее в США рассказали, как долго продлится конфликт на Украине.

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