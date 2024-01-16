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Путин заявил, что многие россияне хотят вернуться в Россию из-за общих туалетов на Западе

Путин: уехавшие россияне хотят вернуться обратно из-за общих туалетов для детей

Все больше граждан Российской Федерации, которые когда-то уехали из страны из-за разных поводов, мечтают вернуться обратно. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время встречи с главами муниципалитетов, передает ТАСС.

Путин подчеркнул, что имеет к этому отношение, поскольку подписывает соответствующие бумаги.

«Все больше и больше желающих вернуться на родину из тех, кто уехал. Трудно растить детей в тех условиях, которые в некоторых западных странах сегодня создаются. Общие туалеты для мальчиков и девочек, еще что-то такое», — сказал он.

По его мнению, россиянам с традиционными ценностями сложно жить в таких условиях.

«Очень трудно жить в таких условиях для людей с традиционными, нормальными человеческими ценностями», — указал президент России.

Также во время этой встречи Владимир Путин заявил, что Россия полностью обеспечивает свою продовольственную безопасность, сельское хозяйство демонстрирует очень хорошие, уверенные темпы развития.

Ранее россиянам назвали самые перспективные профессии в сельском хозяйстве.

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