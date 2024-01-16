В Киеве сообщили, что Еврокомиссия просмотрит украинские законы

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский на встрече на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе договорились о проведении «скрининга» украинского законодательства в рамках процесса вступления Украины в ЕС. Об этом украинскому изданию «Европейская правда» заявил заместитель главы офиса президента Игорь Жовква.

«По этой договоренности, скрининг должен начаться как можно быстрее, как только в Брюссель прибудет украинская делегация. Правительство должно приложить усилия, чтобы это произошло не позднее чем через неделю», — заявил Жовква.

Издание пишет, что стороны обсудили ключевые приоритеты повестки дня отношений между Украиной и ЕС на ближайшую перспективу.

До этого сообщалось, что вице-премьер, министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем по итогам заседания Совета по экономическим и финансовым делам стран Евросоюза заявил, что сообщество продолжает согласования долгосрочного фонда финансирования Украины на €50 миллиардов, который должен быть единогласно утвержден на специальном европейском саммите 1 февраля.

Ранее выступившего против поддержки Украины евродепутата назвали «путинским прокси».