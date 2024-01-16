Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Киеве сообщили, что Еврокомиссия просмотрит украинские законы

Замглавы офиса Зеленского Жовква: ЕС проведет скрининг украинских законов

close
100%
vonderleyen/Twitter

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский на встрече на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе договорились о проведении «скрининга» украинского законодательства в рамках процесса вступления Украины в ЕС. Об этом украинскому изданию «Европейская правда» заявил заместитель главы офиса президента Игорь Жовква.

«По этой договоренности, скрининг должен начаться как можно быстрее, как только в Брюссель прибудет украинская делегация. Правительство должно приложить усилия, чтобы это произошло не позднее чем через неделю», — заявил Жовква.

Издание пишет, что стороны обсудили ключевые приоритеты повестки дня отношений между Украиной и ЕС на ближайшую перспективу.

До этого сообщалось, что вице-премьер, министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем по итогам заседания Совета по экономическим и финансовым делам стран Евросоюза заявил, что сообщество продолжает согласования долгосрочного фонда финансирования Украины на €50 миллиардов, который должен быть единогласно утвержден на специальном европейском саммите 1 февраля.

Ранее выступившего против поддержки Украины евродепутата назвали «путинским прокси».

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами