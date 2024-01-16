Выступившего против поддержки Украины евродепутата назвали «путинским прокси»

Депутаты Европарламента рассорились в ходе пленарной сессии в Страсбурге — во время дебатов сторонники и противники дальнейшей поддержки Украины обменялись крайне резкими заявлениями. Подробности сообщил ТАСС.

Один из депутатов, представитель Словакии Мирослав Радаковский, заявил, что поставки оружия Киеву необходимо прекратить, потому что в ином случае «мы, славяне, объединимся, как братья... и сравняем Западную Европу с землей». Депутат также назвал конфликт на Украине проблемой США, а не Евросоюза.

Завершил он свое выступление выкриком «Заткнись!» в адрес одного из евродепутатов, что тут же осудил председатель сессии. После того, как Радаковский покинул трибуну, литовский евродепутат Раса Юкнявичене назвала его выступление «активизацией путинских прокси» в Европарламенте.

До этого депутат Европарламента от Эстонии Яак Мадисон напомнил, что в ЕС проживают 800 тыс. украинских мужчин и предложил выдать их на родину.

Ранее Европарламент потребовал от стран ЕС выполнить данные Украине обещания.