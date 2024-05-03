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Мигранта-работорговца, находящегося в межгосударственном розыске, поймали в Кирове

В Кирове поймали подозреваемого в торговле людьми мигранта в розыске

В Кирове полицейские поймали мигранта, подозреваемого в торговле людьми у себя на родине и находящегося в межгосударственном розыске. Об этом сообщает УМВД России по региону.

По информации ведомства, оперативникам удалось установить предполагаемое местонахождение уроженца Узбекистана, который находится в межгосударственном розыске. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, и он признался стражам порядка, что его разыскивают за то, что он «продал девушку».

«В настоящее время в Кирове проведена экстрадиционная проверка, мужчина будет этапирован для проведения следственных действий в Узбекистан», — сообщили в ведомстве.

До этого в Волгограде вынесли приговор мужчине, который вместе с подельниками похищал людей и ссылал их на фермы в соседние регионы. Преступления 44-летний местный житель и четверо его сообщников совершали в течение 2020 года.

Ранее москвичку арестовали за продажу собственного ребенка.

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