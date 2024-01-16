ЕС внес лидера ХАМАС в список террористов

Евросоюз внес в список террористов политического лидера ХАМАС в секторе Газа Яхью Синвара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее заявление объединения.

«Сегодня Совет решил добавить в список террористов еще одно лицо… Яхья Синвар, политический лидер ХАМАС», — говорится в заявлении.

До этого против Яхьи Синвара в декабре 2023-го ввела санкции Франция. Также с ноября он находится в санкционном списке США и Великобритании. С 2015 года признан в Штатах террористом.

В конце декабря 2023 года сообщалось, что в Израиле изучают возможность того, чтобы предоставить иммунитет Яхье Синвару и главе военного крыла движения Мухаммеду ад-Дейфу, а затем отправить их в Катар или другую страну в обмен на заложников, похищенных боевиками 7 октября.

Яхья Ибрагим Хассан Синвар — лидер организации ХАМАС в секторе Газа и один из основателей военного крыла движения. Кроме того, он является сооснователем подразделения внутренней безопасности движения ХАМАС — «Мажд».

Ранее в Израиле заявили об окончании фазы активных боевых действий на севере Газы.