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В Кремле ответили на вопрос о возможной встрече Путина и премьера Нигера

Песков: у Путина не запланировано встреч с премьером Нигера

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Павел Бедняков/РИА Новости

У президента России Владимира Путина не назначено встреч с премьером Нигера Али Махаман Ламин Зейном. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов во время брифинга.

«У президента не запланировано встреч, предлагаю обращаться в МИД по этой теме. По всем направлениям мы продолжаем развивать наши отношения. Саммит Россия — Африка, который был недавно в Петербурге, был весьма результативным, продолжается реализация договоренностей и общего настроя на углубления двусторонних отношений», — сказал Песков.

Отношения между странами укрепились в 2023 году. Премьер-министр Нигер Али Махаман Ламин Зейн ранее заявлял, что африканская страна планирует наращивать партнерство с Россией в сельскохозяйственной и торговой сферах.

До этого представитель Панафриканской партии Нигера Умару Абдурахамане высказывался за сотрудничество с Россией в проектах добычи нефти и урана. Отношения африканской страны с Россией стали улучшаться после смены власти.

Ранее премьер Нигера заявил, что считает визит замглавы Минобороны РФ укреплением сотрудничества.

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