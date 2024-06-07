В ЛНР сообщили о двух сбитых БПЛА близ Луганска

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) к западу от Луганска. Об этом заявила пресс-секретарь главы Луганской народной республики (ЛНР) Анна Романова, чьи слова приводит РИА Новости.

«Российская ПВО сбила два БПЛА», — рассказала она.

В материале уточняется, что оба беспилотника оказались нейтрализованы примерно в 20 километрах западнее Луганска. Все дроны принадлежали к самолетному образцу.

Согласно предварительной информации, разрушений не зафиксировано.

Незадолго до этого в Луганске сработали силы ПВО, было слышно два взрыва.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Луганске произошло несколько взрывов.