В ЛНР сообщили о двух сбитых БПЛА близ Луганска

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) к западу от Луганска. Об этом заявила пресс-секретарь главы Луганской народной республики (ЛНР) Анна Романова, чьи слова приводит РИА Новости.
«Российская ПВО сбила два БПЛА», — рассказала она.
В материале уточняется, что оба беспилотника оказались нейтрализованы примерно в 20 километрах западнее Луганска. Все дроны принадлежали к самолетному образцу.
Согласно предварительной информации, разрушений не зафиксировано.
Незадолго до этого в Луганске сработали силы ПВО, было слышно два взрыва.
Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».
Ранее в Луганске произошло несколько взрывов.