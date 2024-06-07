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Подростков ограничили в возможностях кататься на самокатах

«Известия»: подросткам начали блокировать доступ к электросамокатам

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Антон Денисов/РИА Новости

Подросткам начали блокировать доступ к электросамокатам из-за нового законодательства, которое вводит возрастной ценз в 18 лет. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на комментарии представителей кикшеринговых компаний.

«Мы рассматриваем интеграции с банковскими сервисами, чтобы дополнительно выявлять возраст пользователя. На момент интеграции мы сможем отслеживать случаи, когда банковская карта принадлежит подростку, и блокировать такой аккаунт. Эти пользователи не смогут арендовать самокат или велосипед», — сообщил представитель кикшеринга Whoosh.

Аналогичными методами действуют в «МТС Юрент», которые ввели сервис аутентификации МТС ID — теперь пользователи самокатов проверяются в базе данных сотового оператора МТС, который обладает паспортными данными владельцев номеров, на которые регистрируются аккаунты пользователей электросамокатов.

До этого в Петербурге временно ограничили поездки на электросамокатах.

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