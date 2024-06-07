Шор: из Молдавии не выпускают в РФ на съезд блока «Победа»

Свыше 40% из 2,6 тысячи участников съезда молдавского блока «Победа», который состоится 9 июня в Москве, не выпускают из Молдавии. Об этом сообщил лидер оппозиционной политической силы Илан Шор, пишет РБК.

«9 июня мы делаем большой съезд в Москве. Прилетают 2,6 тысячи лидеров первичных организаций. Это люди из сел, простые люди, которые являются лидерами своих ячеек. И сегодня уже более 40% внаглую не выпускают из страны», — сказал он в интервью телеканалу.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии приняла решение временно лишить финансирования ряд оппозиционных партий. Партии обвинили в нарушениях при предоставлении отчетов о расходах по итогам прошедших в мае выборов в местные органы власти. Отмечается, что Партия перемен не получит средств на протяжении двух месяцев, а «Альтернативная сила спасения Молдовы» — в течение четырех. Также предупреждение получила партия «Шанс».

До этого молдавский оппозиционер и один из лидеров блока «Победа» Илан Шор сообщил, что у политической силы есть стопроцентные шансы победить на президентских выборах в Молдавии при условии честного их проведения.

Ранее Шор оценил шансы молдавской оппозиции победить на президентских выборах.