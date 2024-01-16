В Совфеде раскритиковали идею о нейтральном флоте в Черном море

Любой военный флот, который не принадлежит черноморским странам, не может пройти через Босфор. Об этом РИА Новости сообщил зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов, комментируя инициативу о создании нейтрального флота в регионе, которую выдвинули на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.

По его словам, есть правила морского судоходства и соответствующее соглашение по поводу правил прохождения Босфора. В то же время участники форума рассуждают о том, что они намерены ввести военные силы в Черное море.

Тем не менее по упомянутому соглашению страны, не являющиеся черноморскими, не имеют права введения своих боевых кораблей, заявил парламентарий. Поэтому решения Давоса не стоит всерьез воспринимать, считает он.

До этого Минобороны Турции, Румынии и Болгарии подписали меморандум о создании противоминной военно-морской группы в Черном море. В МО Турции отметили, что военные действия на Украине создали негативные условия для безопасности в Черном море.

7 декабря заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов заявил, что в Черном море на долгое время сохранятся угрозы для судоходства из-за украинских мин.

Ранее Украина начала переговоры с НАТО об охране коридоров в Черном море.