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КНДР упраздняет учреждения, отвечающие за межкорейские дела

Yonhap: Северная Корея упраздняет ведомства, занимающиеся межкорейскими делами

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Shutterstock

Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) упраздняет ведомства, занимающиеся межкорейскими делами. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

«Северная Корея упраздняет ведомства, занимающиеся межкорейскими делами», — сказано в сообщении.

8 января разведка Южной Кореи (Национальное агентство разведки NIS) подтвердила, что ХАМАС использует оружие из КНДР.

До этого в КНДР оценили риск войны с Южной Кореей в 2024 году.

ЦТАК указывает, что Сеул начал 2024 год «гулом орудий» и конфронтационной риторикой, которая демонстрирует, что мира и стабильности в регионе не будет, если оставить без ответа «безрассудство марионеток».

До этого сообщалось, что Южная Корея и США проводят совместные военные учения с боевой стрельбой недалеко от границы с Северной Кореей, что вызвало резкую реакцию с ее стороны.

Ранее Ким Чен Ын пригрозил ядерным ударом противникам КНДР.

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