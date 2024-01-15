Зеленский прибыл в Швейцарию с рабочим визитом

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что прибыл в Швейцарию с рабочим визитом. Там он встретится с лидерами страны и примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе.

В столице страны Берне он также проведет переговоры с председателями обеих палат парламента, руководителями партий и фракций, а также с президентом Виолой Амхерд.

«Поблагодарю за принципиальную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Верю, что участие Швейцарии в Формуле мира и ее соответствующий опыт помогут приблизить справедливый мир на основе нашего видения», — написал Зеленский.

Он добавил, что в Давосе проведет важные двусторонние встречи с представителями Евросоюза и НАТО, «чтобы поддержать динамику нашей евроатлантической интеграции, а также с лидерами государств и крупных бизнесов, чтобы усилить оборонную и экономическую устойчивость Украины».

15 января британская газета Financial Times назвала совместное фото главным достижением встречи по Украине в Давосе.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.