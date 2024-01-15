Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Совфеде оценили намерение Болгарии убрать дружбу с Россией из учебников

Сенатор Климов раскритиковал желание Болгарии убрать дружбу с РФ из учебников

close
100%
Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Сенатор Андрей Климов в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал заявление министра обороны Болгарии Тодора Тагарева о необходимости убрать упоминания о сотрудничестве Москвы и Софии из учебников по истории. Член Совфеда подчеркнул, что вычеркивая Россию из своего прошлого, республика разрушает свое будущее.

«Министр обороны Болгарии пытается отрицать дружбу его страны с Россией в прошлом, и на основе этого он призывает убрать упоминания о сотрудничестве из учебников. Такие заявления — это мракобесие, сродни утверждению о том, что Солнце вращается вокруг Земли», — сказал Климов.

Он добавил, что пока такие люди, как Тагарев находятся у власти, страдать прежде всего будет болгарский народ, который в большинстве своем помнит о роли России в истории страны.

Согласно заявлению Тагарева, София должна противодействовать «пропаганде» Москвы и «правильно» преподносить историю страны.

В январе депутаты фракции «Демократы за сильную Болгарию» предложили до конца текущего года демонтировать монумент солдату советской армии «Алеша» с холма Освободителей в городе Пловдиве и перенести его в Музей социалистического искусства в Софии.

Ранее в болгарской столице приступили к сносу памятника советским солдатам.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами