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Переговоры глав МИД России и Северной Кореи состоятся 16 января

Захарова: переговоры Лаврова и Чхве Сон Хи пройдут 16 января в Москве

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MFA Russia/Global Look Press

Переговоры министров иностранных дел России и Северной Кореи Сергея Лаврова и Цой Сон Хи пройдут 16 января в Москве. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«[Во] вторник», — сказала Захарова, отвечая на вопрос агентства о дате переговоров глав МИД двух стран.

15 января глава МИД КНР Чхве Сон Хи прибыла в Москву с трехдневным рабочим визитом. Сообщалось, что в РФ ее пригласил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Темы переговоров делегаций РФ и КНДР в российском МИД не называют.

4 января координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что американские власти подозревают РФ в использовании северокорейских ракет для ударов по территории Украины. По его словам, российские войска использовали соответствующие снаряды 30 декабря 2023 года и 2 января 2024 года.

Ранее сообщалось, что США планируют сделать шаги по противодействию оборонному партнерству РФ и КНДР.

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