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Белый дом заявил, что США не стремятся к конфликту с хуситами

Координатор Кирби заявил, что в Белом доме не стремятся к конфликту с Йеменом

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Andrew Harnik/AP

Американские власти не хотят вступать в конфликт с мятежниками-хуситами, которых объединяет движение «Ансар Аллах» в Йемене. С таким заявлением выступил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в эфире телеканала CBS.

«Никто не хочет конфликта с хуситами. Мы не стремимся к конфликту с Йеменом», — отметил он.

Комментируя удары США и Великобритании по Йемену, Кирби добавил, что в данном случае Белый дом пытается «прекратить нападения». Он призвал хуситов сделать «правильный выбор» и прекратить безрассудные атаки. По версии координатора в Совете национальной безопасности Белого дома, мятежники обстреляли судно под панамским флагом, перевозившее российскую нефть, которое «не имело никакого отношения к Израилю».

В воскресенье, 14 января, стало известно, что один из объектов хуситов в йеменской провинции Ходейда подвергся удару. По информации телеканала Al Masirah, в операции приняли участие американские и британские военные самолеты.

Ранее в Британии оправдали удары Запада по хуситам.

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