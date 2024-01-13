Сотрудники посольства США в Киеве спустились в укрытия из-за ракетных ударов

Посол США на Украине Бриджит Бринк заявила, что ей и сотрудникам американского посольства в Киеве утром 13 января пришлось спускаться в укрытия из-за ракетных ударов. Соответствующий пост опубликован в соцсети X (бывший Twitter).

«Ранним утром, вместе со всеми киевлянами и жителями большей части Украины, мы направились к укрытиям, когда Россия начала очередную широкомасштабную атаку гиперзвуковыми ракетами на Украину», — говорится в сообщении.

Утром 13 января на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Позднее сообщалось о взрывах в городах Кропивницкий, Кременчуг и Днепре на Украине.

С 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Как заявляли в Министерстве обороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по территории все республики.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.