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Бывший премьер Польши признал превосходство ВС РФ на фронте

Экс-премьер Польши Моравецкий указал на серьезное преимущество ВС РФ на фронте

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Global Look Press

Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что российские вооруженные силы обладают значительным преимуществом на фронте, а ВСУ, провалившие контрнаступление, движутся в неверном направлении. Об этом он рассказал в интервью изданию Daily Express.

«К сожалению, мы должны резюмировать это [контрнаступление] как неудачу, а это означает, что у России, у президента Путина, обладающего большими ресурсами, у них есть эта стратегическая глубина и терпение в международной политике», — сказал Моравецкий.

Он подчеркнул, что подобное развитие событий вызывает беспокойство среди стран-членов НАТО.

Ситуация для Украины «не развивается в правильном направлении», отметил экс-премьер Польши.

До этого экс-президент Польши Александр Квасьневский заявлял, что при нехватке поддержки Вооруженных сил Украины со стороны западных государств президент России Владимир Путин выиграет на Украине и придет к границам Польши.

Ранее глава МИД Польши призвал конгресс США к выделению средств Украине.

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