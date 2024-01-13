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Глава МИД Польши призвал конгресс США к выделению средств Украине

Глава МИД Польши Сикорский призвал конгресс США выделить деньги для Украины

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский провел встречу с сенаторами США Кристофером Кунсом и Майклом Раундсом, в ходе которой призвал Вашингтон к дальнейшей всесторонней поддержке Украины. Об этом сообщает Польское агентство печати со ссылкой на МИД страны.

Как отмечается в материале, стороны сошлись в необходимости дальнейшего предоставления военной помощи Киеву.

«Радослав Сикорский поблагодарил конгресс США за уже оказанную поддержку Киеву и призвал к скорейшему принятию решения о выделении следующего пакета средств», — говорится в тексте.

По словам главы МИД Польши, последствия победы России на Украине «были бы катастрофическими».

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призывал передать Киеву дальнобойные ракеты для ударов по России.

До этого в Государственной думе жестко ответили на призыв Польши снабдить дальнобойными ракетами Вооруженные силы Украины для атак по территории России.

Ранее в Польше призвали перевести оборонную промышленность Евросоюза в кризисный режим.

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