В США признали смерть журналиста Гонсало Лиры в тюрьме Харькова

Государственный департамент Соединенных Штатов подтвердил смерть журналиста Гонсало Лиры в украинской тюрьме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«Мы можем подтвердить гибель американского гражданина на Украине», — заявили в Госдепе.

При этом подробности и дополнительную информацию в американском внешнеполитическом ведомстве сообщать отказались, сославшись на «уважение интересов семьи погибшего».

До этого было опубликовано последнее письмо американского блогера и журналиста Гонсало Лиры, которого удерживали в тюрьме Харькова по обвинению в поддержке спецоперации на Украине — сам Лира сообщил, что его посадили за критику Киева.

Накануне телеведущий Такер Карлсон сообщил о том, что критиковавший правительства Украины и США американский журналист Гонсало Лира скончался в украинской тюрьме.

Ранее Илон Маск потребовал от президента Украины Владимира Зеленского объяснить задержание и арест гражданина США Гонсало Лиры.