Киев и Лондон подписали договор о гарантиях безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали договор о гарантиях безопасности. Документ будет действовать до вступления Киева в НАТО, пишет украинское издание «Европейская правда».

«Документ под названием «Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии» подписали лидеры двух стран после переговоров в Мариинском дворце в Киеве», — сообщает издание.

Уточняется, что этот договор стал первым в сфере соглашений по безопасности, которые были согласованы в ходе Вильнюсского саммита НАТО между Украиной, членами «Группы семи» (США, Британия, Канада, Германия, Италия, Япония, Франция) и присоединившимися к ним государствами.

До этого Сунак сообщил, что прибыл на Украину 12 января. По словам британского правительства, Великобритания и Украина подпишут двустороннее соглашение о сотрудничестве в области безопасности. Документ будет подписан в Киеве 12 января премьер-министром королевства Риши Сунаком и украинским президентом Владимиром Зеленским. В британском кабинете министров рассказали, что Сунак приехал в украинскую столицу, чтобы представить новый крупный пакет поддержки и подтвердить тесное партнерство Великобритании и Украины.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.