Соседов заявил о недостатке талантливых композиторов

Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов заявил в беседе с teleprogramma.pro, что популярность каверов на хиты 90-х и 2000-х среди молодых артистов может быть связана с недостатком талантливых композиторов.

Соседов отметил, что у старых произведений хорошая мелодия, поэтому ее хочется перепеть. По его мнению, сейчас выпускается очень мало хороших композиций. Телеведущий считает, что сейчас нет таких талантливых композиторов, как раньше.

«Или мы их не знаем пока что, потому что они не могут пробиться, так как существуют трудности. Просто так никто никогда никуда не мог пробиться. В любые времена это было сложно. Так что интерес должен быть к хорошим песням, неважно, когда они написаны», — рассказал музыкальный критик.

В марте Дарья Зотеева (Инстасамка) представила свой кавер на хит Кати Лель «Мой мармеладный». Композиция представляет собой ремикс на оригинальную песню. За текст отвечал Максим Фадеев.

В конце 2023 года песня «Мой мармеладный», записанная в 2004 году, стала вирусной в социальной сети TikTok.

Ранее Григорий Лепс усомнился, что Пугачева хочет напомнить о себе новой песней.