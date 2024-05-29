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Алсу вышла на публику впервые после развода

Певица Алсу появилась в компании жены Мартиросяна впервые после развода

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jannalevina_martirosyan/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Супруга шоумена Гарика Мартиросяна Жанна опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) совместную фотографию с певицей Алсу на фоне новостей о разводе исполнительницы.

«Спасибо, подруга, за солнечные очки. Я всегда знала, что ты хотела сфотографироваться с Джоном Ленноном», — пошутила жена юмориста.

Поклонники певицы под постом отметили, что артистка выглядит радостной.

«Алсу слишком счастлива для развода»; «С мужем можно развестись, а от подружани так легко не уйти»; «Молодец, Алсу. Хвост пистолетом», — написали фанаты звезды под постом.

28 мая сообщалось, что в сети массово поздравляют Алсу с разводом. Поклонники артистки написали больше сотни комментариев за несколько часов под ее последними постами.

Алсу подала на развод 24 мая 2024 года после того, как старшая дочь пары окончила школу. Алсу замужем за предпринимателем Яном Абрамовым с 2006 года. В том же году звезда родила первенца. Девочку назвали Сафиной. В 2008-м у артистки появилась на свет вторая дочь — Микелла. В 2016-м певица родила сына Рафаэля.

Ранее актриса Яна Поплавская призналась, что расстроилась из-за развода Алсу.

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